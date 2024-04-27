الدوري المصري – موعد مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي والقناة الناقلة والمعلق

يعود الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري وذلك بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 20 من الدوري المصري.

وتقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وتقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويعلق عليها محمد الكواليني.

ويحتل الأهلي المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-1.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، ليتلقي بـ الترجي التونسي الذي تأهل على حساب صنداونز الجنوب إفريقي.