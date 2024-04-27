مران الأهلي - استشفاء الأساسيين ومحاضرة فنية من كولر

السبت، 27 أبريل 2024 - 21:42

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي أمس بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي.

وخاضت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس مرانا استشفائيا وبدنيا خفيفا في الجيم، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

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وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

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