رأسية قاتلة في الـ+90.. أحمد حسام يمنح الجونة فوزا مثيرا على الاتحاد ويُطرد بسبب الاحتفال

السبت، 27 أبريل 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ضد الجونة

قاد أحمد حسام قائد الجونة فريقه لتحقيق فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري، والتي أقيمت على ملعب خالد بشارة.

ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 28 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري من 19 مباراة.

وتجمد رصيد الاتحاد عن النقطة 29 في المركز الخامس من 19 مباراة.

أخبار متعلقة:
محمد عبد المنعم يفسر حقيقة احتفاله بهدفه في مازيمبي بقيادة أحمد جعفر.. دياموند للصعود لدوري القسم الثاني "ب" قرعة موجهة غير مسبوقة.. اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حل أزمة كأس مصر

تقدم الاتحاد في الدقيقة 61 بهدف سجله أحمد عادل بعد متابعة لعرضية كريم الديب من ناحية اليسار.

وتعادل الجونة في الدقيقة 74 من ركلة جزاء سددها أيمن سعد "موكا".

وفي الدقيقة 94 نجح قائد الجونة أحمد حسام من تسجيل هدف الفوز بضربة رأسية قاتلة بعد ركلة ركنية.

واحتفل أحمد حسام بخلع قميصه عقب الهدف، ليحصل على الإنذار الثاني له في المباراة ويخرج مطرودا.

ليمنح فريقه فوزا مثيرا بعد الخسارة في المباراة الماضية ضد زد.

الاتحاد السكندري الدوري المصري الجونة أحمد حسام
نرشح لكم
حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)" الدوري المصري – موعد مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي والقناة الناقلة والمعلق مران الأهلي - استشفاء الأساسيين ومحاضرة فنية من كولر محمد عبد المنعم يفسر حقيقة احتفاله بهدفه في مازيمبي التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد في مواجهة الجونة انتهت الدوري المصري - الجونة (2)-(1) الاتحاد.. فوز قاتل إلى وصافة الدوري.. زد يفوز على بلدية المحلة في مباراة ركلات الجزاء انتهت الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(3) زد
أخر الأخبار
حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)" 32 دقيقة | الدوري المصري
نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
سقط مارتينيز فسقط معه أستون فيلا.. عودة تشيلسي غير المكتملة تهدد حلم الأبطال 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خطوة جديدة نحو التأهل للدوري الإنجليزي.. تعادل مثير بين إبسويتش وهال بمشاركة سام مرسي ساعة | الدوري الإنجليزي
المندوه: هذا سبب إصابة شيكابالا.. والكل يشعر بأهمية مباراة دريمز ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك – جلسة من عبد الواحد وجوميز مع الفريق.. وتعليمات خاصة لـ نبيل عماد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - اللقب الرابع.. الترجي يفوز بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك 3 ساعة | كرة يد
كرة سلة - الانتصار الخامس.. الأهلي يختتم مجموعة BAl بالفوز على بانجي 3 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 4 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس