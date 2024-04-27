كرة طائرة – إلى نهائي الكأس.. الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتنظر الفائز من الأهلي وبتروجت
السبت، 27 أبريل 2024 - 20:44
كتب : FilGoal
تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد التغلب في نصف النهائي على طلائع الجيش.
وفاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.
وحسم الزمالك الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-17، ثم فاز طلائع الجيش بالشوط الثاني بنتيجة 25-21، والشوط الثالث بنتيجة 25-22.
وعاد الزمالك ليفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-21 ويعادل النتيجة، لتذهب المباراة إلى الشوط الخامس الذي حسمه الأبيض بنتيجة 15-11.
وينتظر الزمالك في النهائي المتأهل من مواجهة الأهلي وبتروجت التي تقام بعد قليل.
وكان الأهلي حقق الفوز بلقب السوبر المصري وكذلك الدوري، ويتبقى في موسم الكرة الطائرة المصري بطولة كأس مصر فقط ويحمل لقبها الزمالك في آخر 3 مواسم.
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