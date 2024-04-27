انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس

السبت، 27 أبريل 2024 - 20:31

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك ضد الترجي كرة يد

يلعب الزمالك نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد ضد الترجي التونسي.

وتغلب الزمالك على شبيبة أمل سكيكدة الجزائري بنتيجة 30-26 في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وفاز الترجي على الأهلي بنتيجة 25-20.

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نهاية المباراة: الزمالك 25-30 الترجي

29-25

28-25

23-20

22-19.. عودة بيضاء في الأفق

22-16

19-12

18-12

17-11

نهاية الشوط الأول: الزمالك 11- 16 الترجي

15-11

13-11 للترجي

8-6

8-5 للترجي

5-5

2-2

1-0 للترجي

بداية المباراة

الزمالك كرة يد
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