انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس
السبت، 27 أبريل 2024 - 20:31
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد ضد الترجي التونسي.
وتغلب الزمالك على شبيبة أمل سكيكدة الجزائري بنتيجة 30-26 في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.
وفاز الترجي على الأهلي بنتيجة 25-20.
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نهاية المباراة: الزمالك 25-30 الترجي
29-25
28-25
23-20
22-19.. عودة بيضاء في الأفق
22-16
19-12
18-12
17-11
نهاية الشوط الأول: الزمالك 11- 16 الترجي
15-11
13-11 للترجي
8-6
8-5 للترجي
5-5
2-2
1-0 للترجي
بداية المباراة
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