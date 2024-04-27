بقيادة أحمد جعفر.. دياموند للصعود لدوري القسم الثاني "ب"

تأهل فريق دياموند إلى دوري القسم الثاني "ب" وذلك بعد الانتصار على الصيد بهدفين دون رد، في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث.

وارتفع رصيد دياموند إلى النقطة 62 في صدارة المجموعة ليضمن التأهل رسميا.

وساهم أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق في تأهل فريقه دياموند إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويقود الفريق فنيا عمرو الدالي لاعب حرس الحدود السابق، والذي قاد سابقا فريق العبور للتأهل من القسم الثالث إلى الثاني.

ويصعد 13 فريقا من دوري القسم الثالث إلى الثاني "ب"، بينما هبطت أندية ملوي ومغاغة بورتو السويس ومركز شباب العريش وبلقاس والإسكندرية للبترول من القسم الثاني "ب" إلى القسم الثالث.