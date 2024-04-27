قرعة موجهة غير مسبوقة.. اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حل أزمة كأس مصر

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن الحل المقترح لتفادي الأزمة المرتقبة بسبب دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نناقش اقتراحا مع أندية القسم الثاني المتأهلة لدور الـ 32 لكأس مصر".

وأوضح "الاقتراح يتضمن أن تواجه أندية القسم الثاني بعضها البعض وتتجنب مواجهة أندية الدوري الممتاز في دور الـ 32".

ومن القسم الثاني تأهل لدور الـ 32 كل من: بتروجت والقناة ومكادي والنجوم وجمهورية شبين وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ولافيينا وبروكسي والواسطى والترسانة والألومنيوم وبورفؤاد والنصر.

وكان المعتاد أن يلتقي ١٤ فريقا من الدرجات الأدنى مع ١٤ فريقا من الدوري الممتاز، على أن تلعب الفرق الـ 4 الأخرى من الدوري الممتاز مع بعضهما البعض في آخر مواجهتين.

ماذا حدث؟

تواجه الأندية المتأهلة لدور الـ 32 في كأس مصر من دوري المحترفين أزمة كبرى بسبب تأخر تحديد موعد إقامة مبارياته.

الأندية المتأهلة هم بتروجت والقناة ومكادي والنجوم وجمهورية شبين وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ولافيينا وبروكسي.

بينما تأهل من دوري "القسم الثاني ب" أندية الواسطى والترسانة والألومنيوم وبورفؤاد والنصر.

الأزمة هي أن دوري المحترفين ينتهي في ٨ مايو، ودوري القسم الثاني انتهى يوم الأربعاء 24 أبريل، والدورة الرباعية تنتهي ١١ يونيو.

وبالتالي نظرا لتكثيف الضغط لإنهاء الدوري الممتاز في أغسطس، ستتكبد هذه الأندية تكاليف الانتظار حتى يحين موعد مباريات الكأس، التي أعلن اتحاد الكرة عن إقامتها خلال فترة التوقف الدولي في مارس ثم تراجع عن إقامتها.

أحمد الصحيفي رئيس نادي مكادي يملك ذكرى سيئة عن هذه الأجواء، حيث كان مسؤولا عن فريق الجونة واضطر لإشراك الناشئين أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 13-0.

وقال الصحيفي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "دوري المحترفين سينتهي بعد أسبوعين ومن الطبيعي أن هناك لاعبون سيرحلون، فماذا سنفعل حينها؟ هل سنظل نتدرب ونهدر المال دون معرفة موعد البطولة؟ أم ربما نكرر ما فعلناه أمام الأهلي في عام ٢٠١٥ ونشارك بالناشئين إذا كان هذا القرار سيناسب اتحاد الكرة".

فيما قال وائل حبيب مدير الكرة بنادي لافيينا: تركيزنا فقط على بطولة الدوري ونعرف موعد نهاية بطولة الدوري، أما بطولة الكأس فلا نعلم".

وأوضح "إذا أقيمت بطولة كأس مصر بعد نهاية الدوري ، في هذا التوقيت سنشارك ببعض الناشئين واللاعبون الذين تمتد عقودهم معنا. كان الأفضل إقامتها في شهر رمضان".

كما قال محمد حامد المدير الفني لنادي بروكسي: "لا نعرف موعد إقامة دور ٣٢ هل بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، هل سنتدرب فقط من أجل الانتظار"؟

وأردف "سيكون هناك اجتماع لمجلس الإدارة لتحديد رؤية النادي لقرار الاتحاد".