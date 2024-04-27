بمشاركة مرموش.. بايرن يهزم فرانكفورت بثنائية هاري كين

قاد هاري كين فريقه بايرن ميونيخ للفوز على آينتراخت فرانكفورت بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة 69 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، خلف باير ليفركوزن بطل المسابقة والذي يمتلك 80 نقطة ويتبقى له مباراة.

وتجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة 45 في المركز السادس.

شهدت المباراة مشاركة كاملة من الدولي المصري عمر مرموش مع فريقه فرانفكورت.

سجل هاري كين ثنائية بايرن ميونيخ، وجاء هدف فرانكفورت عن طريق إيكيتيكي.

ووصل هاري كين إلى الهدف رقم 42 له مع بايرن ميونيخ هذا الموسم خلال 42 مباراة بمختلف البطولات.

أما عمر مرموش وصل للمشاركة رقم 38 في مختلف البطولات مع فرانكفورت، مسجلا 16 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.