إلى وصافة الدوري.. زد يفوز على بلدية المحلة في مباراة ركلات الجزاء

السبت، 27 أبريل 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

زد

فاز زد على منافسه بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل الثلاثية كل من مصطفى سعد ورأفت خليل ومصطفى عبد الرؤوف زيكو.

واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح زد ووسجلهما كل من رأفت خليل ومصطفى زيكو، وتراجع عن ركلة أخرى بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

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وللمباراة الثانية على التوالي يخسر بلدية المحلة، إذ خسر اللقاء الماضي ضد سموحة بأربعة أهداف دون رد.

وحقق زد الفوز الثالث على التوالي له بعد الفوز على الجونة والإسماعيلي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد زد للنقطة 33 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز 14.

افتتح مصطفى سعد النتيجة لبلدية المحلة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 34 عاد الحكم إلى تقنية الفيديو بعد شك في وجود ركلة جزاء لزد، ولكن في النهاية رفض احتسابها.

وأحرز رأفت خليل الهدف الثاني لزد من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

ومن الوهلة الأولى لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لزد إلا أن تقنية الفيديو تدخلت ووقتها شاهدها الحكم وقرر احتساب ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 70.

في هذه المرة سددها مصطفى زيكو بنجاح وقتل آمال بلدية المحلة تماما.

الدوري المصري بلدية المحلة زد مصطفى سعد
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