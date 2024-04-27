إلى وصافة الدوري.. زد يفوز على بلدية المحلة في مباراة ركلات الجزاء

فاز زد على منافسه بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل الثلاثية كل من مصطفى سعد ورأفت خليل ومصطفى عبد الرؤوف زيكو.

واحتسب الحكم ركلتي جزاء لصالح زد ووسجلهما كل من رأفت خليل ومصطفى زيكو، وتراجع عن ركلة أخرى بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وللمباراة الثانية على التوالي يخسر بلدية المحلة، إذ خسر اللقاء الماضي ضد سموحة بأربعة أهداف دون رد.

وحقق زد الفوز الثالث على التوالي له بعد الفوز على الجونة والإسماعيلي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد زد للنقطة 33 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز 14.

افتتح مصطفى سعد النتيجة لبلدية المحلة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

على طريقة النجوم العالمية 🔥😲 مصطفى سعد ميسي يسجل الهدف الأول لزد في مرمى بلدية المحلة بتسديدة متقنة#ONTime_Sports pic.twitter.com/mFRao5gUfw — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 27, 2024

وفي الدقيقة 34 عاد الحكم إلى تقنية الفيديو بعد شك في وجود ركلة جزاء لزد، ولكن في النهاية رفض احتسابها.

وأحرز رأفت خليل الهدف الثاني لزد من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

من ركلة جزاء 🔥👌 رأفت خليل يسجل الهدف الثاني لنادي زد في مرمى بلدية المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/DENbRqMR4E — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 27, 2024

ومن الوهلة الأولى لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لزد إلا أن تقنية الفيديو تدخلت ووقتها شاهدها الحكم وقرر احتساب ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 70.

في هذه المرة سددها مصطفى زيكو بنجاح وقتل آمال بلدية المحلة تماما.