انتهت في الدوري الإنجليزي - يونايتد (1)-(1) بيرنلي

السبت، 27 أبريل 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد منافسه بيرنلي في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

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ق 87 جووووول زكي العمدوني من ركلة جزاء

ق 79 جووووول أنتوني يسجل الأول

ق 49 أنتوني يهدر داخل المنطقة بعد تمريرة رائعة من جارناتشو

ق 38: أونانا ينقذ يونايتد من جديد بعد انفراد مؤكد

ق 34: أونانا يتصدى ببراعة

ق 27: أودوبيرت يسدد كرة قوية للغاية ويتصدى لها أندري أونانا.

ق 18: تسديدة صاروخية من برونو فيرنانديز من داخل منطقة الجزاء وترتطم في القائم.

ق 9: أنتوني يهدر أول الفرص بعد تسلم الكرة خلف الدفاع لكن سدد الكرة بعدت المرمى.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي بيرنلي مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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