انتهت الدوري الألماني - بايرن ميونيخ (2)-(1) فرانكفورت

السبت، 27 أبريل 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

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نهاية المباراة بفوز بايرن ميونيخ 2-1

ق 61: جوووووول هاري كين والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23. جوووول التعادل لفرانكفورت عن طريق إيكيتيكي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق9. جوووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق هاري كين بعد تمريرة من لايمر أمام المرمى.

بداية المباراة

بايرن ميونيخ عمر مرموش
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