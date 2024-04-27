تراشق لفظي بين محمد صلاح وكلوب أثناء مباراة وست هام

دخل محمد صلاح لاعب ليفربول في تراشق لفظي مع مدربه يورجن كلوب أثناء مباراة الفريق ضد وست هام.

ويواجه ليفربول منافسه وست هام في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

والتقطت الكاميرات الناقلة للمباراة حديث ساخن بين الدولي المصري والمدرب الألماني قبل دخوله للملعب رفقة داروين نونيز وجو جوميز.

وحدثت المشادة بعد تسجيل وست هام هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2 وذلك قبل إجراء التبديل بشكل مباشر.

ولم يتم الكشف بعد عما قاله محمد صلاح لكلوب.

يذكر أن محمد صلاح لم يبدأ المباراة بشكل أساسي وفضل كلوب جلوسه على دكة البدلاء.

وكذلك جلس في المباراة قبل الماضية على دكة البدلاء ضد فولام في الدوري الإنجليزي واكتفى كلوب بإشراكه لمدة 16 دقيقة

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