التشكيل يونايتد - استمرار كاسيميرو في قلب الدفاع.. وإركسن أساسي ضد بيرنلي

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بيرنلي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستمر كاسيميرو في المشاركة في قلب الدفاع بسبب النقص العددي.

وعلى الجانب الآخر يشارك كريستيان إركسن بشكل أساسي في المباراة الثانية على التوالي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا – هاري ماجواير – كاسيميرو - ديوجو دالوت

خط الوسط: كريستيان إركسن – كوبي ماينو

أمامهما: أنتوني – برونو فيرنانديز – أليخاندرو جارناتشو

خط الهجوم: راسموس هويلوند

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 23 نقطة.