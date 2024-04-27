مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة بايرن

السبت، 27 أبريل 2024 - 15:45

كتب : FilGoal

مرموش - شايبي

أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بايرن ميونيخ.

ويلتقي فرانكفورت مع بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا في الجولة 31 من الدوري الألماني.

ويشهد تشكيل فرانكفورت تواجد عمر مرموش بجانب أنسجار كناوف وهوجو إكيتيكي في خط الهجوم.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيفن تراب.

الدفاع: توتا – روبن كوخ – ويليان باتشو.

الوسط: أوريليو بوتا – إلياس سخيري – ماريو جوتزة – إريك إبيمبي.

الهجوم: عمر مرموش – هوجو إكيتيكي – أنسجار كناوف.

مرموش كان قد سجل هدفا وصنع هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف.

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش بايرن ميونيخ
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