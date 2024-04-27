التشكيل – حسام أشرف يقود بلدية المحلة.. والبانوبي في هجوم زد

السبت، 27 أبريل 2024 - 15:41

كتب : FilGoal

حسام أشرف - بلدية المحلة - المقاولون العرب

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه زد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويشارك حسام أشرف هداف الفريق والدوري برصيد 11 هدفا بشكل أساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة:
سبورت: جويدو رودريجيز قد يكون أول صفقات برشلونة تغيير في زي الحراس.. تعرف على ألوان قميص الزمالك ضد دريمز تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة من جديد.. وإيليوت يقود الهجوم ضد وست هام بعد الوصول لنهائي إفريقيا.. تأجيل 3 مباريات لـ الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا – أحمد مجدي

خط الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني – إسلام مرزوق

خط الهجوم: محمد أميسي - حسام أشرف - محمد أشرف.

وعلى الجانب الآخر أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد تشكيل فريقه الأساسي.

ويأتي البانوبي في التشكيل الأساسي بعدما سجل ثنائية في المباراة الماضية ضد الجونة وتألق بشكل كبير.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

الحارس: علي لطفي.

الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – أحمد الصغيري.

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 18 مباراة.

بينما يأتي زد في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 19 مباراة.

بلدية المحلة زد الدوري المصري عبد الرحمن البانوبي حسام أشرف
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) زد.. بداية المباراة بعد الوصول لنهائي إفريقيا.. تأجيل 3 مباريات لـ الأهلي في الدوري مواعيد مباريات السبت 27 إبريل - ليفربول ضد وست هام ومرموش يواجه بايرن قائمة الأوفياء الحاليين في الدوري.. يتصدرها قائد المصري وحضور ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 20 من الدوري رمضان صبحي: بيراميدز ليس طرفا في المنافسة.. ولذلك لن أنصح الأهلي أمام مازيمبي دياب يكشف لـ في الجول حقيقة نقل مباريات الدوري إلى النهار غياب في توقيت حرج.. رابطة الأندية تعلن عقوبة رمضان صبحي
أخر الأخبار
التشكيل يونايتد - استمرار كاسيميرو في قلب الدفاع.. وإركسن أساسي ضد بيرنلي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) زد.. بداية المباراة 25 دقيقة | الدوري المصري
مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة بايرن 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل – حسام أشرف يقود بلدية المحلة.. والبانوبي في هجوم زد 35 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: جويدو رودريجيز قد يكون أول صفقات برشلونة 52 دقيقة | ميركاتو
تغيير في زي الحراس.. تعرف على ألوان قميص الزمالك ضد دريمز ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(2) ليفربول.. دخول صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة من جديد.. وإيليوت يقود الهجوم ضد وست هام 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة