التشكيل – حسام أشرف يقود بلدية المحلة.. والبانوبي في هجوم زد

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه زد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويشارك حسام أشرف هداف الفريق والدوري برصيد 11 هدفا بشكل أساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر

خط الدفاع: محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا – أحمد مجدي

خط الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني – إسلام مرزوق

خط الهجوم: محمد أميسي - حسام أشرف - محمد أشرف.

وعلى الجانب الآخر أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد تشكيل فريقه الأساسي.

ويأتي البانوبي في التشكيل الأساسي بعدما سجل ثنائية في المباراة الماضية ضد الجونة وتألق بشكل كبير.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

الحارس: علي لطفي.

الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – أحمد الصغيري.

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 18 مباراة.

بينما يأتي زد في المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 19 مباراة.