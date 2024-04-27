سبورت: جويدو رودريجيز قد يكون أول صفقات برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن اقتراب نادي برشلونة من التعاقد مع لاعب الوسط جويدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس.

اللاعب ينتهي تعاقده مع بيتيس بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل محاني.

وفقا لسبورت فإن جويدو رودريجيز قد اقترب من التوقيع مع برشلونة ليكون أول صفقات الفريق لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل.

ويبحث برشلونة عن تدعيم مركز وسط الملعب وهي أحد طلبات تشافي هيرنانديز مدرب الفريق التي طلبها من أجل الاستمرار في صفوفه.

لاعب الوسط الأرجنتيني انضم لوست هام في يناير 2020 قادما من كلوب أمريكا المكسيكي.

وشارك رودريجيز مع بيتيس في 169 مباراة حتى الآن وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 4.

وأسهم رودريجيز في تتويج بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا لموسم 2021/2022.

جويدو كان ضمن قائمة الأرجنتين التي توجت ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم.

ولعب رودريجيز 29 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين الأول وتمكن من تسجيل هدف وحيد.