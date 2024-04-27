تغيير في زي الحراس.. تعرف على ألوان قميص الزمالك ضد دريمز

السبت، 27 أبريل 2024 - 14:38

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز

أعلن نادي الزمالك نتيجة الاجتماع الفني لمباراة الفريق المنتظرة ضد دريمز الغاني.

ويلتقي الزمالك مع دريمز غدا الأحد على ملعب الأخير في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأسفر الاجتماع عن اختيار الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض بالكامل.

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وسيتواجد تغيير في قميص حراس المرمى، إذ سيرتدي حارس مرمى الزمالك اللون الرمادي.

على الجانب الآخر سيلعب دريمز بالقميص الأخضر والشورت الأسود، بينما سيلعب حارس مرماه باللون الأرزق.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة وسعد عابدين إداري الفريق.

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وكانت مباراة الذهاب في مصر قد انتهت بالتعادل بدون أهداف على استاد القاهرة.

وسيلعب الفائز من المباراة في النهائي مع الفائز من مواجهة نهضة بركان واتحاد العاصمة.

الزمالك دريمز كأس الكونفدرالية
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