بعد الوصول لنهائي إفريقيا.. تأجيل 3 مباريات لـ الأهلي في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق تعديل في مواعيد مباريات الأهلي في بطولة الدوري في حال الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من البطولة بعد الفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد التعادل ذهبا بدون أهداف.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي منافسه الترجي في نهائي البطولة القارية.

وستكون مباراة الذهاب في تونس يوم 18 مايو المقبل على ملعب رادس.

أما مباراة الإياب، فستكون يوم 24 مايو على استاد القاهرة الدولي.

وحسب الإعلان الأول من الرابطة فكان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد غريمه زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 11 مباراة خاضها.