بعد الوصول لنهائي إفريقيا.. تأجيل 3 مباريات لـ الأهلي في الدوري

السبت، 27 أبريل 2024 - 13:35

كتب : FilGoal

الأهلي - مازيمبي - وسام أبو علي

أعلنت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق تعديل في مواعيد مباريات الأهلي في بطولة الدوري في حال الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من البطولة بعد الفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد التعادل ذهبا بدون أهداف.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي منافسه الترجي في نهائي البطولة القارية.

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وستكون مباراة الذهاب في تونس يوم 18 مايو المقبل على ملعب رادس.

أما مباراة الإياب، فستكون يوم 24 مايو على استاد القاهرة الدولي.

وحسب الإعلان الأول من الرابطة فكان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

May be an image of ‎text that says '‎دوري nile مباريات الجولة ال32 الثلاثاء4 مايو سموحة 04:00 الإسماعيلي السكندري 07:00 الزمالك طلائع الجيش 07:00 كأس الكونفدرالية حالة وصول الزمالك للمباراة النهائية الأربعاء مابو تؤجل المباراة الجونة 04:00 بلدية المحلة الداخلية 07:00 فاركو سيراميكا كليوباترا النهائية بطولة إفريقيا المقاولون العرب بطولة لدفاعالج حالة وصول بيراميدز النهائية بيراميدز تؤجل المباراة الأهلي 07:00 ستادالقاهرة تؤجل المباراة في حالة وصول الأهلى الخميس مابو المصري 07:00 مودرن فيوتشر البنك الأهلي 07:00 حالة وصول مودرن فيوتسر للمباراة النهائية فى كأس الكونفدرالية #دوري_ توجل المباراة‎'‎

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

May be an image of ‎text that says '‎دوري nile مباريات الجولة الـ 24 بيراميدز بطولة إفريقيا حالة وصول بيراميدر للمباراة النهائية الإسماعيلي الأهلي تؤجل المباراة بطولة النهائية 07:00 ستادالإسكندرية وصول الأهلى سموحة ين11ماي تؤجل المباراة إنبي فاركو 07:00 الاتحاد السكندري المصري المقاولون العرب زد الداخلية بلدية المحلة 07:00 طلائع الجيش البنك الأهلي الجونة سيراميكا كليوباترا مايو مودرن فيوتشر 07:00 الزمالك #دوري_‎'‎

والمباراة الثالثة ضد غريمه زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.

May be an image of ‎text that says '‎دوري niLe مباريات الجولة الـ 25 سموحة 07:00 سيراميكا كليوباترا فاركو 07:00 إنبي المقاولون العرب مايو 07:00 الداخلية الإسماعيلي 04:00 بلدية المحلة البنك لأهلي 07:00 المصري طلائع الجيش مودرن فيوتشر الجونة 04:00 الزمالك بيراميدز 07:00 الاتحاد السكندري 07:00 الأهلي تؤجل مباراة النادي المشارك في نهائی إفريقيا إلى موعد يحدد فيما بعد #دوري_ي‎'‎

ويحتل الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 11 مباراة خاضها.

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا الترجي
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