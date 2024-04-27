بيريرا ينفي مقاضاة محمود عاشور

السبت، 27 أبريل 2024 - 13:34

كتب : أحمد الخولي

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

نفى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية أنباء رفعه دعوى قضائية ضد الحكم محمود عاشور.

وقال بيريرا في تصريحات أرسلها اتحاد الكرة للصحفيين: "ما تردد مؤخرا حول رفع قضية ضد الحكم محمود عاشور غير صحيح على الإطلاق".

"أكن كل الاحترام لمنظومة التحكيم وفي حالة وجود خطأ من أي حكم سيتم معاقبته من قبل لجنة الحكام ولم يصدر مني أي تصريحات حول رفع قضية في المحكمة الرياضية".

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وأعلن محمود عاشور في وقت سابق إيقافه عن التحكيم في مباريات الدوري.

وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "فوجئت بإيقافي عن التحكيم في مصر بعد تصريحاتي التليفزيونية.. أتحدث لمصلحة التحكيم".

وأكمل: "لم يتم إسناد أي مباراة لي منذ عودتي من كأس الأمم الإفريقية والاشتراك في إدارة 11 مباراة، استفسرت ولم أتلق جوابا، حتى علمت بقرار إيقافي، ومحمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام فوجئ بإيقافي أيضا".

وأضاف الحكم المصري الذي اختير ليكون حكما للفيديو في أوليمبياد باريس 2024: "أنا في أواخر أيامي مع التحكيم وقاربت على الاعتزال، ولكن حكام دوليون كبار مرشحون لكأس العالم مثل أمين عمر وأبو الرجال ومحمود البنا يخافون من الحديث وكشف الكثير من الحقائق".

وواصل هجومه على إدارة التحكيم في اتحاد الكرة: "30 إلى 40 مليون جنيه تم صرفهم على أجانب يديرون لجنة الحكام ولكن دون فائدة".

واختتم: "نحن ندافع عن التحكيم ونريد أن نحقق إنجازات لمصر، ووما ننجزه كحكام مصريين بمجهودنا".

فيتور بيريرا محمود عاشور
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