ماذا يحتاج يونايتد للمنافسة على الدوري؟ تين هاج يجيب

السبت، 27 أبريل 2024 - 12:43

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

أجاب إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على ما يحتاجه فريقه من أجل المنافسة على بطولة الدوري الموسم المقبل.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه بيرنلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لن ننافس على بطولة الدوري الموسم المقبل إلا في حالة توفر جميع اللاعبين أي الابتعاد عن الإصابات، في هذه حالة سننافس على المراكز الأربعة الأولى".

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وأضاف "نستطيع أن نقترب من المركز الأول والثاني إذا عملنا جيدا في فترة الانتقالات".

وأنهى حديثه قائلا: "علينا تعزيز مراكزنا الرئيسية وكذلك في عمق الفريق".

ووصل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للعام الثاني على التوالي وسيواجه جاره في المدينة مانشستر سيتي ليكون دربي في النهائي للمرة الثانية تواليا.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بيرنلي إريك تين هاج
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