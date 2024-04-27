"ليس قراري وحدي".. أرتيتا يروي كواليس التعاقد مع هافيرتز

روى ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال كواليس التعاقد مع كاي هافيرتز من تشيلسي خلال الصيف الماضي.

وانضم اللاعب الألماني إلى أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 75 مليون يورو.

وقال المدير الفني الإسباني للصحفيين: "لم يكن قراري وحدي، بل هو قرارنا جميعا، لقد كنا متوافقين تماما مع رؤية النادي".

وأضاف "قدمنا التوصية كجانب رياضي من أجل التعاقد معه".

وأكمل "لقد اتفق معنا الكثير من الأشخاص في أمر التعاقد مع هافيرتز، كنا نحتاج لملاك النادي لإتمام الأمور".

وتابع "كنا مقتنعين تماما بأن هافيرتز لديه الشخصية كأول عامل، وفي المرتبة الثانية تأتي الصفات المناسبة التي تتفق مع نموذجنا ونادينا".

وأنهى حديثه قائلا: "في بعض الأحيان يستغرق الأمر بعض الوقت، وهذا لا مفر منه أبدا".

وأظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عاما تألقا شديدا مع أرسنال كلما مر الوقت، إذ تعرض لانتقادات في بداية الموسم، لكن من ثم نال الإشادات على تطوره.

وشارك هافيرتز في 47 مباراة رفقة أرسنال خلال الموسم الحالي في جميع البطولات مسجلا 12 هدفا وصنع 5 أهداف.