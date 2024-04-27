أنشيلوتي: جولر سيستمر مع ريال مدريد بالموسم المقبل.. وكورتوا قد يلعب ضد قادش

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن أردا جولير سيبقى في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وفاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وسجل جولر هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كل من شاركوا بشكل أقل في الجزء الأخير من الموسم أدوا بشكل جيد سواء كان أردا جولير أو فران جارسيا أو داني سيبايوس، أعجبني أردا جدا لأنه كان يقاتل وسيكون له مستقبل كبير جدا وليس لدي شك في استمراره بالموسم المقبل".

وواصل "مودريتش قدم أداء رائع مثل المباريات السابقة وحالته البدنية جيدة ويتحكم بالكرة بشكل جيد لكي يتجنب الضغط العالي الذي نفذوه، هو رائع وبالطبع من الممكن أن يلعب يوم الثلاثاء".

وعن من سيلعب بجوار روديجير ضد بايرن قال: "يجب أن أفكر في الأمر لأن ميليتاو قد عاد للمشاركة بشكل أساسي بعد 258 يوما وقدم مباراة جيدة وأصبح لدينا أكثر من خيار وسنبحث فيهم بالأيام المقبلة".

وتابع "أعتقد أن كورتوا قد يلعب ضد قادش ثم سنقيم الحالة قبل كل مباراة، وضد سوسيداد أظهر ميليتاو إنه يعود لحالته يوم بعد يوم وسيكون أمامه فرص أخرى ليثبت ذلك".

وشدد "ريال سوسيداد يلعب بشكل جيد والفريق يضغط كثيرا وكرته هجومية وهو خصم صعب وبالنظر إلى أن المباراة المقبلة ستكون ضد بايرن لم يكن من السهل اللعب ضد سوسيداد الذي يريد تحقيق الفوز أيضا وعرف كيف يعاني ويقاتل، يتبقى حاليا 4 نقاط للتتويج بالدوري لذلك نحن نقترب كثيرا".

وأضاف "الجميع كان يعتقد إننا قادمون في نزهة بسبب تفكيرنا في مواجهة الثلاثاء ولكن هذا الفريق رائع والتزامه مبهر".

وأردف "اليوم نصل إلى المباراة الـ 20 بشباك نظيفة وبالنظر إلى ما حدث في بداية الموسم بإصابة ألابا وكورتوا وميليتاو لم يكن الأمر سهلا ولكننا وجدنا تركيبة للعمل الجماعي".

وأتم "مواجهة بايرن هي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لذلك أي كان المنافس سيكون صعبا، لقد مروا بموسم صعب ولكن حاليا ربما هم في أفضل صورة ولديهم هاري كين الذي يسجل الكثير من الأهداف، ستكون مباراة متكافئة ولكن نحن سعداء لأننا سنخوضها بكل ثقة".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 84 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.