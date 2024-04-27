سكاي: الكشف عن تعويض ليفربول لـ فينورد للتعاقد مع سلوت

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن المبلغ التعويضي الذي سيدفعه نادي ليفربول إلى نظيره فينورد من أجل التعاقد مع أرني سلوت مدرب الفريق الهولندي.

وأعلن يورجن كلوب رحيله بنهاية الموسم عن تدريب ليفربول بعد ثمانية أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي، وقبل عام على نهاية عقده مع النادي، معللا ذلك بأن طاقته نفدت.

وحسب الشبكة فإن ليفربول سيدفع مبلغ يتراوح بين 13-15 مليون يورو لصالح النادي الهولندي للسماح لسلوت بالرحيل.

وأفادت الشبكة في وقا سابق أن النادي الإنجليزي أيضا قد اتفق مع سلوت على كافة بنود العقد بينهما ويتبقى التوقيع الرسمي دون الكشف عن المدة التي ستربطه بليفربول.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سلوت مع فينورد في 2026 ولذلك كان يلزم على الريدز للتفاوض مع فينورد حول التعاقد مع سلوت ودفع ميلغ تعويضي.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.

يأتي ذلك بعد خروج ليفربول رسميا من بطولتي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وكذلك التراجع في بطولة الدوري الإنجليزي بعد خسارتي كريستال بالاس، وإيفرتون.

وابتعد ليفربول عن صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال ومانشستر سيتي.