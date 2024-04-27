بيبو: الهجوم علي هدفه ضرب الأهلي.. وعبد الحفيظ: طريقة رحيلي لم تعجبني

السبت، 27 أبريل 2024 - 11:01

كتب : FilGoal

الأهلي - خالد بيبو

يرى خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الهجوم عليه يعد محاولة لضرب استقرار الأهلي وليس هو المقصود بشخصه.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة في إياب نصف النهائي.

وقال بيبو عبر قناة MBC مصر: "جماهير الأهلي ستظل رقم 1، رأينا اشتعال الملعب عقب تسجيل الهدف في مرمانا وبعد أن ألغي وهذا أضاف حماس فوق الحماس".

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وواصل "من الطبيعي شعور اللاعبين بالتعب مع كمية السفريات التي سافروها وكم المباريات التي خاضوها والبعض ينتظر تعادلنا في مباراة لينتقدونا ولكن في الأهلي نواجه جميع المواقف الصعبة ونمر عن طريق ما تعلمناه في النادي".

وتابع "الهدف من الهجوم علي لست المقصود به سواء أنا أو سيد عبد الحفيظ ولكن الهدف هو ضرب النادي الأهلي ومحاولة زعزعة استقراره".

وأضاف "عندما أرفع السماعة في أي توقيت على سيد عبد الحفيظ دائما ما يعطيني النصائح حول المنصب".

كما قال عبد الحفيظ: "متأكد إنني كنت سأرحل عن الأهلي في يوم من الأيام ولكن طريقة رحيلي لم تعجبني ولكن أنا مرتبط بالنادي وزملائي وأتمنى التوفيق لخالد بيب".

وتولى بيبو منصب مدير الكرة خلفا لسيد عبد الحفيظ بنهاية الموسم الماضي.

الأهلي سيد عبد الحفيظ خالد بيبو
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