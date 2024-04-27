اسكواش - تكرارا للموسم الماضي.. علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب الجونة

توج الثنائي علي فرج ونوران جوهر بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش للموسم الثاني على التوالي.

ونجحت نوران جوهر في الفوز على نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية.

بينما علي فرج لاعب وادي دجلة قد نجح في التتويج باللقب على حساب مصطفى عسل بنفس النتيجة.

وكانت نوران جوهر قد وصلت إلى نهائي بطولة الجونة للمرة الخامسة على التوالي، وتوجت باللقب مرتين منهم.

وعادت نوران مؤخرا للمشاركة في البطولات بعد غياب ما يقارب من ثلاثة أشهر للإصابة.

ويعتبر لقب الجونة هو الثاني على التوالي لنوران بعدما حصدت بلاك بول الأسبوع الماضي.

وعادلت نوران جوهر إنجاز رنيم الوليلي بتحقيق لقب بطولة الجونة مرتين كأكثر لاعبتين تحقيقا للقب.

أما على مستوى الرجال فواصل علي فرج تألقه هذا الموسم وحصد لقبه السابع منذ بداية أغسطس الماضي.

وحقق فرج لقب بطولة الجونة للمرة الثالثة في مسيرته ليعادل رقم رامي عاشور كأكثر اللاعبين تتويجا باللقب.

ونجح علي فرج في تحقيق رقم قياسي إذ خاض 11 بطولة هذا الموسم ووصل إلى 11 نهائي.

ويستعد أبطال مصر لخوض منافسات بطولة العالم والمقرر إقامتها في الفترة من 9 إلى 18 مايو المقبل بمتحف الحضارات في مصر.