سابقة تاريخية.. الترجي يقصي صنداونز في مباراة الصواعق ويلاقي الأهلي في نهائي إفريقيا

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

الترجي ضد صنداونز

في مباراة غريبة الأحداث، حسم الترجي التونسي تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في إياب نصف النهائي.

وضمن الترجي تأهله إلى كأس العالم 2025 بمشاركة 32 فريقا، بضمان المقعد الرابع لقارة إفريقيا بعد بلوغ النهائي.

وشهدت المباراة توقفا دام لقرابة ساعة بسبب عاصفة رعدية، حيث ضرب البرق والأمطار الملعب، حيث توقفت في الدقيقة 22 ثم عادت للاستئناف.

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وسجل البديل رائد بوشنيبة هدف الفوز في الدقيقة 57.

وبذلك يتأهل الترجي بمجموع المباراتين 2-0، حيث فاز ذهابا 1-0 بهدف يوان ساسي.

ولأول مرة يخسر ماميلودي صنداونز ذهابا وإيابا في دور إقصائي بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الترجي ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو نهائي يتكرر للمرة الثالثة.

وبذلك يخوض الترجي النهائي التاسع له في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الترجي باللقب 4 مرات، في 1994 على حساب الزمالك و2011 على حساب الوداد، و2018 أمام الأهلي و2019 أمام الوداد أيضا.

فيما خسر النهائي 4 مرات أمام الرجاء في 1999 وهارتس أوف أوك الغاني في 2000 ومازيمبي في 2010 والأهلي في 2012.

ويقام ذهاب النهائي يوم السبت 18 مايو في رادس، على أن يقام الإياب في القاهرة يوم السبت 25 مايو.

دوري أبطال إفريقيا الترجي صنداونز
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