دوري أبطال إفريقيا - كولر يكسر رقم جوزيه القياسي مع الأهلي.. ويعادل الترجي

تخطى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لـ مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال إفريقيا بــ 20 مباراة متتالية دون خسارة.

وانتصر الأهلي على مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 14 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).















































































































































































وعادل الأهلي الرقم القياسي في البطولة، ليتساوى مع الترجي التونسي برصيد 20 مباراة متتالية بدون خسارة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020، قبل أن يعود الأهلي اليوم ويعادل رقم الترجي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، وللمرة الـ17 تاريخيا.

من جهة أخرى، تأهل الترجي إلى النهائي بعد الفوز على صنداونز ذهابا وإيابا بهدف لكل فريق.