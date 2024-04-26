صناعة أردنية والتالية مصرية.. نانت يتعادل مع مونبلييه بمساهمة مصطفى محمد
الجمعة، 26 أبريل 2024 - 23:07
كتب : FilGoal
تعادل نانت مع مضيفه مونبلييه بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الفرنسي.
وتقدم أكور آدامز لصاحب الأرض في الدقيقة 2 بعد تمريرة حاسمة من الأردني موسى التعمري.
وفي الدقيقة 7 تعادل نانت بهدف ماتيس أبلين، بعد تمريرة من مصطفى محمد.
وشارك مصطفى محمد مع نانت منذ بداية المباراة وحتى خروجه في الدقيقة 75، ليأتي إراي كومير بدلا منه.
وشهدت المباراة حالتي طرد في صفوف مونبلييه، الأولى في الدقيقة 91 من نصيب لوكاس مينكاريلي ببطاقة حمراء مباشرة.
الثانية أتت مباشرة أيضا إثر تدخل عنيف، ونالها أرنو نوردين في الدقيقة 95.
النتيجة تركت نانت في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.
فيما يحتل مونبلييه المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.
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