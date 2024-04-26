بالبدلاء.. ريال مدريد يفوز على سوسيداد ورقم مميز لـ جولر

فاز ريال مدريد على منافسه ريال سوسيداد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل هدف الملكي أردا جولر.

وعندما سجل التركي هدفه، فشارك في الدوري الإسباني مع ريال مدريد لمدة 80 دقيقة وسجل هدفين في أول موسم له.

وقرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن يشرك العديد من البدلاء في التشكيل الأساسي.

وبدأ كل من داني سيبايوس وبراهيم دياز وأردا جولر وخوسيلو وفران جارسيا.

ولأول مرة يبدأ إيدير ميليتاو في مباراة كأساسي في الدفاع بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 84 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد سوسيداد عند النقطة 51 في المركز السادس.

سدد تاكيفوسا كوبو كرة أرضية قوية وتمكن كيبا من التصدي لها في الدقيقة 15.

وافتتح جولر النتيجة في الدقيقة 29 بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.

صديق الأمس لا يرحم

تمكن كوبو لاعب ريال مدريد السابق من التسجيل في شباك كيبا في الدقيقة 33 لكن قرر الحكم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب خطأ لصالح أوريلين تشواميني.

إلغاء هدف مرة أخرى

ألغى الحكم هدفا مرة أخرى لريال سوسيداد وهذه المرة عن طريق ميكيل أويارزابال بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بداعي التسلل.

كاد أويارزابال أن يسجل هدفا رائعا بعدما استغل تقدم كيبا من المرمى ليضع الكرة فوقه لكن بعد المرمى قليلا في الدقيقة 79.

واستطاع ريال مدريد من الحفاظ على نتيجة المباراة حتى نهايتها واقتنص الـ3 نقاط.

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