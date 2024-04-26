بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يسقط على ملعبه أمام الشباب

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

سقط اتحاد جدة على يد ضيفه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي.

وشارك أحمد حجازي قائد الاتحاد في المباراة كاملة.

وتقدم حبيب ديالو في الدقيقة 48 بتمريرة حاسمة من يانيك كاراسكو.

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وفي الدقيقة 58 تعادل المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد تمريرة صالح العمري.

واسترد كارلوس جونيور التقدم في الدقيقة 82 لصالح الشباب.

وفي الدقيقة 100 حسم مصعب الجوير المباراة بالهدف الثالث.

ورفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة بهذا الفوز في المركز التاسع.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة في المركز الخامس.

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