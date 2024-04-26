كرة سلة - الأهلي يحبط عودة بنغازي ويحسم تأهله لربع نهائي BAL
الجمعة، 26 أبريل 2024 - 21:09
كتب : FilGoal
تغلب الأهلي على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 87-76 في خامس مباريات مجموعة النيل ببطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
وتقدم الأهلي بنتيجة 25-21 في الربع الأول.
وفي الربع الثاني قلب الفريق الليبي النتيجة لصالحه 45-42.
واسترد الأهلي التقدم في الربع الثالث بنتيجة 69-63.
وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.
ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.
وفاز الأهلي في المباراة الثالثة على بانجي بطل إفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79.
بينما خسر الرابعة أمام أويلرز بنتيجة 82-81.
ويتصدر الأحمر مجموعته برصيد 9 نقاط من 4 انتصارات وهزيمة، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.
ويلعب الأهلي المباراة الأخيرة غدا السبت ضد بانجي بطل إفريقيا الوسطى.
وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .
وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.