كرة سلة - الأهلي يحبط عودة بنغازي ويحسم تأهله لربع نهائي BAL

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة

تغلب الأهلي على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 87-76 في خامس مباريات مجموعة النيل ببطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وتقدم الأهلي بنتيجة 25-21 في الربع الأول.

وفي الربع الثاني قلب الفريق الليبي النتيجة لصالحه 45-42.

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واسترد الأهلي التقدم في الربع الثالث بنتيجة 69-63.

وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.

ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.

وفاز الأهلي في المباراة الثالثة على بانجي بطل إفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79.

بينما خسر الرابعة أمام أويلرز بنتيجة 82-81.

ويتصدر الأحمر مجموعته برصيد 9 نقاط من 4 انتصارات وهزيمة، ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويلعب الأهلي المباراة الأخيرة غدا السبت ضد بانجي بطل إفريقيا الوسطى.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.

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