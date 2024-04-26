انتهت الدوري الإسباني - سوسيداد (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 20:42

كتب : FilGoal

رودريجو - لاس بالماس ضد ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال سوسيداد ضد منافسه ريال مدريد في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة أقرب الملاحقين، بينما يأتي سوسيداد في المركز السادس بـ51 نقطة.

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انتهت

ق 79: كاد أويارزابال أن يسجل هدفا رائعا بعدما استغل تقدم كيبا من المرمى ليضع الكرة فوقه لكن بعد المرمى قليلا.

ق 74: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 73: جوووول أويارزابال بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

مباراة متوازنة بين الفريقين.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 34: إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب خطأ لصالح أوريلين تشواميني.

ق 33: جوووول كوبو بعد تسديدة سكنت الشباك.

ق 29: جوووول أردا جولير بعد تسديدة عقب عرضية أرضية، ويأتي الهدف في حين استحواذ سوسيداد على الكرة.

ق 15: تسديدة أرضية قوية من تاكيفوسا كوبو لاعب سوسيداد يتصدى لها كيبا بنجاح.

بداية المباراة

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