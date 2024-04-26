باقي 6 نقاط لحسم اللقب.. الهلال يتخطى الخروج الآسيوي بعودة متأخرة ضد الفتح

تخطى الهلال أحزانه الآسيوية بعد توديع دوري الأبطال من نصف النهائي على يد العين، وحول تأخره إلى فوز على الفتح في الدوري السعودي.

وفاز الهلال على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

سجل ميشيل ديلجادو، وروبن نيفيز، وعلي البليهي ثلاثية الهلال، فيما سجل لوكاس زيلاريان هدف الفتح الوحيد.

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الفوز رفع رصيد الهلال إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفتح عند 40 نقطة في المركز السابع.

التشكيل

جورج جيسوس مدرب الهلال، بدأ المباراة بـ ميشيل ديلجادو في الهجوم وسط غياب ألكساندر ميتروفيتش عن اللقاء.

من جهة أخرى، حرس ياسين بونو المرمى، فيما بدأ ناصر الدوسري في وسط الملعب بجانب محمد كنو، وسلمان الفرج.

وصف المباراة

الفتح تقدم في الدقيقة الـ57 عن طريق لوكاس زيلارايان. تمريرة من كريستيان تيو إلى لوكاس زيلارايان الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ورد الهلال سريعا جدا بهدف التعادل في الدقيقة الـ58. عرضية داخل منطقة الجزاء عن طريق رينان لودي، يبعدها حارس المرمى لتصل إلى ديلجادو الذي سدد كرة سكنت الشباك.

وتحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة الـ72 بعد عرقلة سالم النجدي. سددها روبن نيفيز بنجاح المرمى مسجلا الهدف الثاني.

علي البليهي أضاف هدفا ثالثا في الدقيقة الـ103. تصويبة من ميلينكوفيتش سافيتش، تصدى لها الحارس وتابعها البليهي في المرمى مسجلا الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفتح عند 40 نقطة في المركز السابع.

وبذلك يكون الهلال بحاجة إلى 6 نقاط فقط قبل 5 مباريات من نهاية المسابقة، لضمان التتويج بلقب الدوري السعودي رسميا.