باقي 6 نقاط لحسم اللقب.. الهلال يتخطى الخروج الآسيوي بعودة متأخرة ضد الفتح

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

ميشيل ديلجادو يحتفل بهدف الهلال ضد الفتح

تخطى الهلال أحزانه الآسيوية بعد توديع دوري الأبطال من نصف النهائي على يد العين، وحول تأخره إلى فوز على الفتح في الدوري السعودي.

وفاز الهلال على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

سجل ميشيل ديلجادو، وروبن نيفيز، وعلي البليهي ثلاثية الهلال، فيما سجل لوكاس زيلاريان هدف الفتح الوحيد.

أخبار متعلقة:
أبطال آسيا - العين يكمل ما بدأ في الإمارات ويعود من السعودية بتأهل للنهائي أمام الهلال مدرب الهلال: الحكم تجاهل ركلة جزاء أمام العين.. وافتقدنا نيمار وميتروفيتش مواجهة اتحاد جدة تشهد عودة ميتروفيتش لصفوف الهلال الهلال يفقد سالم الدوسري أمام الفتح

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفتح عند 40 نقطة في المركز السابع.

التشكيل

جورج جيسوس مدرب الهلال، بدأ المباراة بـ ميشيل ديلجادو في الهجوم وسط غياب ألكساندر ميتروفيتش عن اللقاء.

من جهة أخرى، حرس ياسين بونو المرمى، فيما بدأ ناصر الدوسري في وسط الملعب بجانب محمد كنو، وسلمان الفرج.

وصف المباراة

الفتح تقدم في الدقيقة الـ57 عن طريق لوكاس زيلارايان. تمريرة من كريستيان تيو إلى لوكاس زيلارايان الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ورد الهلال سريعا جدا بهدف التعادل في الدقيقة الـ58. عرضية داخل منطقة الجزاء عن طريق رينان لودي، يبعدها حارس المرمى لتصل إلى ديلجادو الذي سدد كرة سكنت الشباك.

وتحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة الـ72 بعد عرقلة سالم النجدي. سددها روبن نيفيز بنجاح المرمى مسجلا الهدف الثاني.

علي البليهي أضاف هدفا ثالثا في الدقيقة الـ103. تصويبة من ميلينكوفيتش سافيتش، تصدى لها الحارس وتابعها البليهي في المرمى مسجلا الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفتح عند 40 نقطة في المركز السابع.

وبذلك يكون الهلال بحاجة إلى 6 نقاط فقط قبل 5 مباريات من نهاية المسابقة، لضمان التتويج بلقب الدوري السعودي رسميا.

الدوري السعودي الهلال الفتح
نرشح لكم
بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يسقط على ملعبه أمام الشباب العشرون على التوالي.. حجازي أساسي مع الاتحاد ضد الشباب سكاي: استراتيجية الدوري السعودي تغيرت.. وصلاح عليه حسم موقفه اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيمة وكانتي 17 محاولة لا تكفي.. الرياض يعاقب أهلي جدة بمشاركة محرز وفيرمينو انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (1)-(2) الرياض.. 3 نقاط ثمينة الدوري السعودي - محرز وفيرمينيو يقودان هجوم أهلي جدة أمام الرياض.. وعودة كيسيه بنزيمة يغيب عن لقاء الشباب
أخر الأخبار
اسكواش - تكرارا للموسم الماضي.. علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب الجونة ساعة | رياضات أخرى
عاد إليكم من جديد.. سقوط ليدز برباعية يعلن عودة ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد حمدي: لدي الثقة في الوصول لنهائي الكونفدرالية.. ودريمز منظم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر - هل يعود الشناوي في النهائي أمام الترجي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
نداي: أهدرنا العديد من الفرص ضد دريمز.. والجماهير تنتظر وصولنا لنهائي الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أبو علي: لم أكن في أفضل حالاتي خلال المباراة.. وإلغاء هدف مازيمبي أعاد لنا الحياة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب مازيمبي: الحكم أدار اللقاء لصالح الأهلي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
عبد القادر: هذا هو الفارق بين الشوط الأول والثاني ضد مازيمبي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة