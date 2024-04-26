قائمة الأوفياء الحاليين في الدوري.. يتصدرها قائد المصري وحضور ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك

يعتبر الجمهور هو الوفي الأول لناديه، ولذلك يتمنى أي مشجع أن يرى لاعبه المفضل في فريقه بنفس درجته في الانتماء إلى ناديه، وعندما يجمع اللاعب صفتي الوفاء والانتماء، بذلك يكون أسطورة لهذا المشجع حتى بعد اعتزاله كرة القدم.

ووصل عمرو موسى قائد المصري إلى 300 مباراة رفقة فريقه وذلك عقب مشاركته في مباراة فاركو الماضية.

وحقق المصري الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض FilGoal.com قائمة الأوفياء الحاليين في الدوري الذين لعبوا لفريق واحد لأكثر وقت ممكن.

1 – عمرو موسى

يأتي مدافع المصري عمرو موسى في المركز الأول في القائمة إذ يتواجد في المصري لمدة 10 أعوام و9 أشهر و26 يوما.

ولم يلعب موسى في أي فريق آخر في الدوري الممتاز سوى المصري، وجاء للفريق من نبروه وتعتبر هذه تجربته الأخرى قبل الفريق البورسعيدي فقط.

2- محمود أبو السعود

يلعب محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب في المركز الثاني في القائمة، ويتواجد في الفريق منذ 9 أعوام و9 أشهر و23 يوما.

ولعب أبو السعود فقط في الأهلي في الدوري الممتاز قبل المقاولون العرب وتمكن من أن يكون قائدا للفريق.

3- محمد هاني

بالرغم من أن محمد هاني يبلغ من العمر 28 عاما فقط، إلا أن هاني يتواجد في المركزا لثالث بـ9 أعوام و3 أشهر و25 يوما.

ويعتبر من أصغر اللاعبين في القائمة ولا يوجد أصغر منه سوى أحمد فتوح لاعب الزمالك وإسلام عطية لاعب المصري وأحمد يوسف لاعب إنبي.

4- عماد حمدي

يتواجد عماد حمدي لاعب الإسماعيلي في المركز الرابع إذ يتواجد في الدراويش منذ 8 أعوام و8 أشهر و27 يوما في الفريق.

5- شيكابالا

يأتي شيكابالا لاعب الزمالك في المركز الخامس، وكان يستطيع أن يكون في مركز أفضل، لكنه رحل في أكثر من مرة للقلعة البيضاء.

واستمر شيكابالا في الزمالك من قبل لمدة 8 أعوام و7 أشهر و27 يوما.

6- رامي ربيعة

يتأخر رامي ربيعة لاعب الأهلي عن شيكابالا بفارق يوم واحد فقط.

ورحل وعاد أيضا ربيعة إلى الأهلي من قبل.

ويتواجد ربيعة في الأهلي لمدة 8 أعوام و7 أشهر و26 يوما.

7- محمد شيكا

يتواجد محمد شيكا لاعب فاركو في فريقه لمدة 8 أعوام و3 أشهر و25 يوما.

8- عبد الرحمن خالد جبنة

يلعب عبد الرحمن خالد جبنة لاعب المقاولون العرب في الفريق منذ 8 أعوام و3 أشهر و11 يوما.

9- عمرو السولية

يستمر عمرو السولية لاعب الأهلي في القلعة الحمراء منذ 8 أعوام و3 أشهر ويومين.

10- محمد الشناوي

ينتمي محمد الشناوي لاعب الأهلي لفريقه منذ 7 أعوام و9 أشهر و17 يوما.

11- أحمد يوسف

يعتبر أحمد يوسف لاعب فريق إنبي الأصغر سنا في القائمة إذ يبلغ 24 عاما.

ويلعب يوسف في إنبي منذ 7 أعوام و9 أشهر و7 أيام.

12- علي معلول

ويعد علي معلول لاعب الأهلي هو الأجنبي الوحيد في القائمة.

وعلى الأغلب لا يحقق لاعب أجنبي هذا الرقم أو يكون في قائمة الأوفياء.

وانضم معلول للأهلي منذ 7 أعوام و9 أشهر ويوم واحد فقط.

13- أحمد الشيمي

ويعتبر أحمد الشيمي لاعب المقاولون ثالث لاعب من نفس الفريق في القائمة.

ويستمر الشيمي في الفريق منذ 7 أعوام و8 أشهر و25 يوما.

14- محمود حمدي الونش

يأتي محمود حمدي الونش لاعب الزمالك في المركز الـ14.

وتعاقد الزمالك مع الونش منذ 7 أعوام و8 أشهر و25 يوما.

15- علي فوزي

يلعب علي فوزي الظهير الأيمن لفريق إنبي في النادي البترولي منذ 7 أعوام و8 أشهر و13 يوما.

16- محمد هاشم

يتواجد محمد هشام في الإسماعيلي منذ 7 أعوام و3 أشهر و20 يوما.

17- أحمد فتوح

يعد فتوح لاعب الزمالك في الفريق منذ 7 أعوام وشهرين و26 يوما.

18- إسلام عطية

يأتي إسلام عطية لاعب المصري في المركز الـ18 إذ يتواجد معه منذ 6 أعوام و9 أشهر و26 يوما.

19- أحمد البحراوي

يعتبر البحراوي لاعب فاركو هو الثاني من الفريق في القائمة إذ يستمر في فاركو منذ 6 أعوام و9 أشهر و26 يوما.

20- خالد الغندور

يتواجد خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري منذ 6 أعوام و9 أشهر و26 يوما.