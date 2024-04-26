انتهت BAL - الأهلي (87)-(76) الأهلي بنغازي.. خامس مباريات المجموعة

يلعب الأهلي ضد الأهلي بنغازي الليبي في خامس جولات منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.

ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.

وفاز الأهلي في المباراة الثالثة على بانجي بطل إفريقيا الوسطى بنتيجة 85-79.

بينما خسر الرابعة أمام أويلرز بنتيجة 82-81.

ويتصدر الأحمر مجموعته برصيد 7 نقاط حتى الآن.

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نهاية المباراة: الأهلي 87-76 بنغازي

86-74.. الأهلي يبتعد بالنتيجة

76-74

69-65

نهاية الربع الثالث: الأهلي 69-63 بنغازي

50-47

48-42 للفريق الليبي

نهاية الربع الثاني: الأهلي 42-45 بنغازي

32-31 للفريق الليبي

31-31

نهاية الربع الأول: الأهلي 25-21 بنغازي

13-5

بداية المباراة