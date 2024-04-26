العشرون على التوالي.. حجازي أساسي مع الاتحاد ضد الشباب

سيبدأ أحمد حجازي كأساسي رفقة الاتحاد للمباراة العشرين على التوالي منذ عودته من الإصابة.

ويبدأ أحمد حجازي كأساسي رفقة اتحاد جدة للمباراة العشرين على التوالي منذ عودته بعد الإصابة التي تعرض لها نهاية الموسم المنقضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

حجازي عاد من الإصابة مطلع شهر ديسمبر الماضي، وخاض ثلاث مباريات رفقة الاتحاد في دوري أبطال آسيا كأس العالم للأندية.

بعد ذلك انضم حجازي إلى صفوف منتخب مصر وخاض مع الفراعنة مباراة ودية وأربع مباريات في كأس أمم إفريقيا كأساسي كذلك.

وبعد نهاية مشوار مصر، عاد حجازي إلى الاتحاد، ليخوض 16 مباراة متتالية منذ ذلك الحين كأساسي بمختلف البطولات، واليوم ستكون المباراة الـ18.

واليوم يبدأ حجازي مع الاتحاد ضد الشباب، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

من جهة أخرى، يبدأ ديوجو فيليبي جوتا في الهجوم رفقة رومارينيو، فيما يتواجد عبد الرزاق حمد الله على دكة البدلاء، ويغيب كريم بنزيمة، ونجولو كانتي عن القائمة للإصابة.

ويحتل الاتحاد حاليا المركز الرابع برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث، فيما يتواجد الشباب بالمركز العاشر برصيد 35 نقطة.