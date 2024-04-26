جراحة ناجحة لـ شروق فؤاد لاعبة طائرة الأهلي

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

شروق فؤاد - سيدات الأهلي كرة طائرة

أجرت شروق فؤاد لاعبة فريق الكرة الطائرة للنادي الأهلي، لجراحة ناجحة في معصم اليد.

وكشف موقع الأهلي الرسمي عن خضوع شروق فؤاد لجراحة في معصم اليد بعد تعرضها لقطع في أوتار اليد خلال مباراة الفريق ضد ناصرية بجاية في بطولة إفريقيا للأندية.

وتأكد غياب شروق عن الفريق في باقي مشوار بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في ضيافة النادي في الفترة من 24 أبريل حتى 4 مايو ‏المقبل، لينتهي موسم اللاعبة رسميًّا‎.‎

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ومن المقرر أن تخضع شروق لأشعة جديدة قبل أن تبدأ تنفيذ برنامج تأهيلي خلال المرحلة المقبلة للمشاركة مع الفريق الموسم ‏المقبل‎.

وكان الأهلي قد فاز على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0 ضمن افتتاح بطولة إفريقيا للأندية.‏

الأهلي شروق فؤاد
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