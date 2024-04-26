بوكيتينو: غاضبا الصحافة تظهرني أن علي إثبات نفسي.. وموقفي من البقاء

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

عبر ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي عن غضبه بسبب أن الصحافة تظهره أن عليه دائما إثبات نفسه.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي: "الصحافة فقط تظهرني أنني في حاجة إلى إثبات نفسي، دائما يحتاج المدرب إلى إثبات نفسه".

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وأضاف "نحن مسؤولون جميعا عن كل شيء ويجب أن نثبت أننا نستحق أن نكون هنا في الموسم المقبل وليس أنا فقط".

وأكمل "في الأشهر القليلة الماضية لم نتحدث وجها لوجه مع مالكي تشيلسي، نتواصل من خلال المديرين الرياضيين".

وأنهى حديثه قائلا: "آرائي ومشاعري لم تتغير رغم عدم تقاطع الطرق مع المالكين في التواجد مع تشيلسي".

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

تشيلسي أستون فيلا الدوري الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو
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