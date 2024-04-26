تفوق على روديجير وأراوخو.. معار من برشلونة يهزم كل مدافعي الدوري الإسباني

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 18:01

كتب : FilGoal

شادي رياض - برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن التفوق الإحصائي لمدافع أعاره برشلونة من صفوفه، على كافة أقرانه في الدوري الإسباني.

المدافع هو المغربي شادي رياض المعار لصفوف ريال بيتيس، والبالغ من العمر 20 عاما.

ويتفوق رياض على مستوى الصراعات الدفاعية الناجحة، حيث نجح في 99 صراعا من أصل 126.

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وبذلك يملك المغربي نسبة نجاح في التدخلات وصلت إلى 78.2%، متفوقا على كافة أقرانه في الدوري الإسباني بحسب الصحيفة.

وتبلغ نسبة رونالد أراوخو مدافع برشلونة 75.9%، وأنطونيو روديجير نجم ريال مدريد 73.45%.

أما سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق ومدافع إشبيلية الحالي، وصلت نسبته إلى 69.9%.

ويلعب رياض في صفوف بيتيس معارا في الموسم الحالي، حيث خاض 25 مباراة في الدوري الإسباني وتلقى إنذارا وحيدا منذ بداية الموسم.

ويحتل ريال بيتيس المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة.

بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

الدوري الإسباني شادي رياض
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