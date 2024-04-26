مؤتمر تين هاج: تطورنا بطريقة جيدة للغاية.. وهذا ما طلبته من اللاعبين

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 17:33

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

يرى إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن فريقه تطور بطريقة جيدة للغاية خلال الموسم الحالي بالرغم من تعرضه للانتقادات من قبل جماهير فريقه.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه بيرنلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "قدم ماركوس راشفورد موسما رائعا في العام الماضي وكان الأفضل في مسيرته، في الموسما لحالي يتعرض لانتقادات حادة، علينا أن ندعمه للعودة إلى مستواه مرة أخرى".

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وأضاف "يجب أن يكون تنظيم الفريق أفضل بعيدا عن الاستحواذ واللعب بكثافة عالية من الآن وحتى نهاية الموسم، حقق الفريق تطورا كبيرا في الاستحواذ على الكرة هذا الموسم، أعتقد أن الطريقة كانت جيدة للغاية".

وتابع "أطلب من اللاعبين الهجوميين دائما الضغط على المنافس عندما نفقد الكرة".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون لا يلعبون لأنفسهم بل لأجل الحصول على النقاط والتقدم لأفضل مركز ممكن في الدوري وكذلك الفوز بالألقاب".

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز الـ19 أي قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

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