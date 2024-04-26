"لدي آلام من 6 أشهر ولا أستطيع التحمل".. رسالة إنزو عقب إجراء عملية جراحية

كتب إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي رسالة مؤثرة عقب إجراء عملية جراحية لعلاج فتاق الخميس الماضي.

وبعث اللاعب الأرجنتيني رسالة من خلال حسابه على موقع إنستجرام: "لقد نجحت عمليتي، كنت بحاجة لإجراء هذه العملية لأنني كنت أعاني من الألم لمدة ستة أشهر تقريبا".

وأضاف "لقد كان شيئا يمكنني تجنبه أثناء العلاج باستمرار بالحقن والأدوية، لكن منذ بضعة أسابيع بدأ الألم يزداد حدة، دون أن يحدث أي تأثير".

وأكمل "ازداد الأمر سوءا إذ كنت ألعب حينما أعاني من انزعاجات، لكنني لم أرغب في التوقف عن المشاركة في المباريات التي خضتها".

وأنهى "عندما ألعب بقميص تشيلسي، مثل المنتخب الوطني، أحاول دائما أن أبذل قصارى جهدي رغم كل هذا ولكني لا أستطيع التحمل بعد الآن، سأعود قريبا وأقوى".

وذكرت شبكة TyC أن الجراحة ستنهي موسمه مع تشيلسي.

وأضاف التقرير أن إنزو يعاني من فتق بين أسفل البطن والفخذ منذ نحو شهر.

إنزو فيرنانديز يسعى لأن يكون جاهزا لخوض بطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين في الصيف.

وتنطلق بطولة كوبا أمريكا 2024. من 20 يونيو حتى 14 يوليو.

انتهاء موسم تشيلسي بالخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع جعل القرار سهلا على الجهاز الفني للزرق.

كما أن الفريق يحتل المركز التاسع ومن الصعب أن يتأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل في المباريات المتبقية من الموسم.

وظهر بطل العالم 2022 في 40 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم.

وسجل البالغ من العمر 23 عاما 7 أهداف وصنع 3.