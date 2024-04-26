أحمد سليمان: الزمالك جاهز لمواجهة دريمز.. ولدينا ثقة في جميع اللاعبين

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 15:56

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - دريمز

شدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على فريق الكرة على توفير كل الإمكانيات للفريق قبل مواجهة دريمز الغاني.

ويلعب الزمالك أمام دريمز الغاني يوم الأحد المقبل ضمن إياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

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وقال سليمان عبر موقع الزمالك الرسمي: "لدينا ثقة في جميع اللاعبين، والفريق جاهز للقاء بطل غانا".

وأضاف "مجلس الإدارة يدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة".

وأتم "سعيد من أجل عودة اللاعبين المصابين لصفوف الفريق قبل المواجهة الحاسمة أمام بطل غانا".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

الزمالك دريمز بطولة الكونفدرالية
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