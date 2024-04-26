عبد الواحد السيد: الأمور تسير بشكل جيد.. والجميع يعلم أهمية مباراة دريمز

يرى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الأمور تسير بشكل جيد داخل صفوف الفريق قبل مواجهة دريمز الغاني.

ويلعب الزمالك أمام دريمز الغاني يوم الأحد المقبل ضمن إياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال عبد الواحد السيد عبر موقع ناديه الرسمي "الأمور تسير بشكل جيد داخل بعثة الفريق وتوجد حالة من التركيز الشديد".

وأضاف "الجميع يعلم أهمية المباراة، والرغبة والدوافع كبيرة لدى الجهاز الفني واللاعبين لحسم التأهل لنهائي البطولة".

وأتم "هدفنا إسعاد الجماهير التي تساندنا في مصر باستمرار، بالإضافة إلى الجالية المصرية في غانا".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز.

ويترأس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.