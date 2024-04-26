ديلي ميل: ليفربول وفينورد قريبان من الاتفاق بشأن سولت.. وهذه قيمة الصفقة

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 14:47

كتب : FilGoal

ارني سلوت مدرب فينورد المرشح لـ ليفربول

اقترب ليفربول من الوصول إلى اتفاق مع فينورد الهولندي بشأن الحصول على خدمات مدربه آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب.

وأعلن يورجن كلوب رحيله بنهاية الموسم عن تدريب ليفربول بعد ثمانية أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي، وقبل عام على نهاية عقده مع النادي، معللا ذلك بأن طاقته نفدت.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فينورد مستعد لإبرام صفقة انتقال آرني سلوت إلى ليفربول خلال 48 ساعة.

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وأوضحت التقارير أن الناديان يتجهان للاتفاق مقابل نحو 13 مليون جنيه إسترليني.

صحيفة ديلي ميل الإنجليزي ذكرت في وقت سابق، أن ليفربول سيعلن تولي آرني سلوت المدير الفني الحالي لفينورد الهولندي، الإدارة الفنية للريدز خلفا ليورجن كلوب.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيعلن تولي سلوت قبل عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك بعد خروج ليفربول رسميا من بطولتي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وكذلك التراجع في بطولة الدوري الإنجليزي بعد خسارتي كريستال بالاس، وإيفرتون.

وابتعد ليفربول عن صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال ومانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد سلوت مع فينورد لا يتضمن شرطا جزائيا، ولكن سيمنحه ليفربول تعويضا ماديا.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.

ليفربول يورجن كلوب
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