ديلي ميل: ليفربول وفينورد قريبان من الاتفاق بشأن سولت.. وهذه قيمة الصفقة
الجمعة، 26 أبريل 2024 - 14:47
كتب : FilGoal
اقترب ليفربول من الوصول إلى اتفاق مع فينورد الهولندي بشأن الحصول على خدمات مدربه آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب.
وأعلن يورجن كلوب رحيله بنهاية الموسم عن تدريب ليفربول بعد ثمانية أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي، وقبل عام على نهاية عقده مع النادي، معللا ذلك بأن طاقته نفدت.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فينورد مستعد لإبرام صفقة انتقال آرني سلوت إلى ليفربول خلال 48 ساعة.
وأوضحت التقارير أن الناديان يتجهان للاتفاق مقابل نحو 13 مليون جنيه إسترليني.
صحيفة ديلي ميل الإنجليزي ذكرت في وقت سابق، أن ليفربول سيعلن تولي آرني سلوت المدير الفني الحالي لفينورد الهولندي، الإدارة الفنية للريدز خلفا ليورجن كلوب.
وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيعلن تولي سلوت قبل عطلة نهاية الأسبوع.
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