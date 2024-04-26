توخيل: لا نفكر في فرانكفورت بنسبة 100 %.. ريال مدريد في أذهاننا

نفى توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، أن يكون بحث إدارة الفريق البافاري عن مدير فني خلفا له، قد سبب تشتيتا للفريق.

وربطت تقارير، المدير الفني للنمسا رالف رانجنيك، بالانتقال لتدريب بايرن ميونيخ بدءًا من الموسم القادم.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اينتراخت فرانكفورت: "نسعى لتجنب كل عوامل التشتيت من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا".

ويستضيف بايرن فريق فرانكفورت مساء السبت، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الألماني.

وأكمل: "في الـ11 يوما القادمين الأمر سيتعلق بكرة القدم فقط، نريد جمع نقاط في الدوري والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا".

ويلتقي بايرن أمام ريال مدريد في أليانز أرينا يوم الثلاثاء 30 إبريل، قبل مواجهة شتوتجارت بالدوري الألماني يوم 4 مايو، وخوض مواجهة الإياب أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 8 مايو.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، وذلك بفارق 3 نقاط عن ملاحقه شتوتجارت صاحب المركز الثالث.

الدوري الألماني حسمه باير ليفركوزن بالفعل، بعدما وصل إلى 80 نقطة قبل 4 جولات من النهاية، وهو الرصيد الذي لن يتمكن أي فريق من تحقيقه.

وتحدث توخيل عن مواجهة ريال مدريد: "مباراة الريال في أذهان الجميع بالفعل، لا يتعين علينا أنا نقول لأنفسنا قصة خيالية وهي أننا نفكر بنسبة 100 % فقط في مباراة فرانكفورت، بالفعل هناك ضجيج حول مباراة ريال مدريد".

وأكمل: "عندما أتناول قهوتي في الصباح لا أحد يقول لي حظ سعيد غدا، وإنما يقولون لي حظ سعيد يوم الثلاثاء".

وعن الإصابات بصفوف الفريق، قال توخيل: "لدينا اختبار أمام فرانكفورت إما أن نكون مشتتين أو نجد حلولا، سأضع سدادات الأذن لأدرس هذا الاختبار".