توخيل: لا نفكر في فرانكفورت بنسبة 100 %.. ريال مدريد في أذهاننا

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 14:19

كتب : محمد مصطفى

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

نفى توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، أن يكون بحث إدارة الفريق البافاري عن مدير فني خلفا له، قد سبب تشتيتا للفريق.

وربطت تقارير، المدير الفني للنمسا رالف رانجنيك، بالانتقال لتدريب بايرن ميونيخ بدءًا من الموسم القادم.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اينتراخت فرانكفورت: "نسعى لتجنب كل عوامل التشتيت من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا".

أخبار متعلقة:
بيلد: بايرن يفاضل بين اسمين لخلافة توخيل كيكر: توخيل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد مدير بايرن: استمرار توخيل؟ لن نناقش قرار الانفصال مرة أخرى

ويستضيف بايرن فريق فرانكفورت مساء السبت، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الألماني.

وأكمل: "في الـ11 يوما القادمين الأمر سيتعلق بكرة القدم فقط، نريد جمع نقاط في الدوري والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا".

ويلتقي بايرن أمام ريال مدريد في أليانز أرينا يوم الثلاثاء 30 إبريل، قبل مواجهة شتوتجارت بالدوري الألماني يوم 4 مايو، وخوض مواجهة الإياب أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 8 مايو.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، وذلك بفارق 3 نقاط عن ملاحقه شتوتجارت صاحب المركز الثالث.

الدوري الألماني حسمه باير ليفركوزن بالفعل، بعدما وصل إلى 80 نقطة قبل 4 جولات من النهاية، وهو الرصيد الذي لن يتمكن أي فريق من تحقيقه.

وتحدث توخيل عن مواجهة ريال مدريد: "مباراة الريال في أذهان الجميع بالفعل، لا يتعين علينا أنا نقول لأنفسنا قصة خيالية وهي أننا نفكر بنسبة 100 % فقط في مباراة فرانكفورت، بالفعل هناك ضجيج حول مباراة ريال مدريد".

وأكمل: "عندما أتناول قهوتي في الصباح لا أحد يقول لي حظ سعيد غدا، وإنما يقولون لي حظ سعيد يوم الثلاثاء".

وعن الإصابات بصفوف الفريق، قال توخيل: "لدينا اختبار أمام فرانكفورت إما أن نكون مشتتين أو نجد حلولا، سأضع سدادات الأذن لأدرس هذا الاختبار".

ريال مدريد بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا الدوري الألماني فرانكفورت توخيل
نرشح لكم
من أجل ريال مدريد.. ساني يغيب أمام فرانكفورت برناردو سيلفا: لم أنم بسبب إهدار ركلة الترجيح ضد ريال مدريد.. ولهذا السبب سددت في الوسط دوري أبطال أوروبا للشباب – كلاهما لأول مرة.. ميلان يواجه أولمبياكوس في النهائي "عليك احترام قيمتي".. رد ناري من أراوخو بعد هجوم جوندوجان عليه إيطاليا تضمن مشاركة 5 فرق في دوري أبطال أوروبا 2025.. وفرصة لسادس رودري يعلق على طريقة لعب ريال مدريد أمام سيتي حوار في الجول - مشجع اختبأ داخل سانتياجو برنابيو من أجل حضور مباراة بدون تذكرة كيميتش: هدفي في أرسنال هو الأهم خلال مسيرتي
أخر الأخبار
توخيل: لا نفكر في فرانكفورت بنسبة 100 %.. ريال مدريد في أذهاننا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب دريمز: مستعدون لركلات الترجيح.. لكننا سنلعب من أجل الحسم في الوقت الأصلي ساعة | الكرة المصرية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 20 من الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
قبل مواجهة دريمز.. جوميز يعالج أخطاء الزمالك بمحاضرة فنية 2 ساعة | الكرة المصرية
كلوب: أحب طريقة سلوت.. وهل توقع أحد أن نكون أبطالا في بداية الموسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - نوران لـ في الجول: الإصابة لم تعطلني وتفكيري سيختلف في بطولة العالم.. وموقف الأولمبياد 2 ساعة | رياضات أخرى
بعد اقتراب انتقاله لـ ليفربول.. تقارير: مساعد أرتيتا بديل سلوت في فينورد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - فرج: لا أصدق اقتران اسمي بأساطير مثل شبانة وعاشور 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة