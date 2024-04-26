مدرب دريمز: مستعدون لركلات الترجيح.. لكننا سنلعب من أجل الحسم في الوقت الأصلي

شدد عبد الكريم زيتو مدرب دريمز الغاني على جاهزية فريقه قبل خوض مواجهة الزمالك.

ويلعب الزمالك أمام دريمز الغاني يوم الأحد المقبل ضمن إياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال عبد الكريم زيتو مدرب دريمز في تصريحات نقلها موقع "غانا سوكر" الغاني: "تدربنا على ركلات الترجيح جيدا قبل مواجهة الزمالك. 24 لاعبا سددوا خلال التدريب، لم يتمكن 3 فقط من التسجيل".

وأضاف "نحن مستعدون إذ وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، لكننا سنلعب من أجل حسم التأهل في الوقت الأصلي".

وأتم "أتمنى دعم المشجعين، بما في ذلك مشجعي كوتوكو وهارتس أوف أوك، في سعيهم لاستعادة مكانة غانا في كرة القدم الإفريقية".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.