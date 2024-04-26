خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 20 من الدوري
الجمعة، 26 أبريل 2024 - 13:47
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري.
وتبدأ مباريات الجولة يوم السبت 27 إبريل، وتنتهي يوم الخميس 2 مايو.
وإليكم مباريات الجولة 20:
بلدية المحلة × زد اف سي - 27 إبريل - ستاد غزل المحلة
الجونة × الاتحاد - 27 إبريل - ستاد الجونة
المصري × الداخلية - 28 إبريل - ستاد برج العرب
المقاولون × سموحة - 28 إبريل - ستاد المقاولون العرب
سيراميكا كليوباترا × فاركو - 29 إبريل - ستاد المقاولون العرب
الإسماعيلي × الأهلي - 1 مايو - ستاد برج العرب
إنبي × بيراميدز - 1 مايو - ستاد بتروسبورت
الزمالك × البنك الأهلي - 2 مايو - ستاد القاهرة
فيوتشر × طلائع الجيش - 2 مايو - ستاد السلام
ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.
ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع . tazkarti.co/TOutlet