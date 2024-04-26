خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 20 من الدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري.

وتبدأ مباريات الجولة يوم السبت 27 إبريل، وتنتهي يوم الخميس 2 مايو.

وإليكم مباريات الجولة 20:

بلدية المحلة × زد اف سي - 27 إبريل - ستاد غزل المحلة

الجونة × الاتحاد - 27 إبريل - ستاد الجونة

المصري × الداخلية - 28 إبريل - ستاد برج العرب

المقاولون × سموحة - 28 إبريل - ستاد المقاولون العرب

سيراميكا كليوباترا × فاركو - 29 إبريل - ستاد المقاولون العرب

الإسماعيلي × الأهلي - 1 مايو - ستاد برج العرب

إنبي × بيراميدز - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك × البنك الأهلي - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر × طلائع الجيش - 2 مايو - ستاد السلام