خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 20 من الدوري

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 13:47

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي في استاد برج العرب

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري.

وتبدأ مباريات الجولة يوم السبت 27 إبريل، وتنتهي يوم الخميس 2 مايو.

وإليكم مباريات الجولة 20:

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بلدية المحلة × زد اف سي - 27 إبريل - ستاد غزل المحلة

الجونة × الاتحاد - 27 إبريل - ستاد الجونة

المصري × الداخلية - 28 إبريل - ستاد برج العرب

المقاولون × سموحة - 28 إبريل - ستاد المقاولون العرب

سيراميكا كليوباترا × فاركو - 29 إبريل - ستاد المقاولون العرب

الإسماعيلي × الأهلي - 1 مايو - ستاد برج العرب

إنبي × بيراميدز - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك × البنك الأهلي - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر × طلائع الجيش - 2 مايو - ستاد السلام

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet

الجماهير الدوري تذكرتي
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