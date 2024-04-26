قبل مواجهة دريمز.. جوميز يعالج أخطاء الزمالك بمحاضرة فنية

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، محاضرة فنية خاصة على اللاعبين تحضيرا لمواجهة دريمز الغاني.

ويلعب الزمالك أمام دريمز الغاني يوم الأحد المقبل ضمن إياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وألقى جوميز محاضظرة ظهر اليوم بفندق الإقامة في مدينة كوماسي الغانية، استعداداً لمواجهة دريمز.

وشهدت المحاضرة شرح العديد من الأمور الفنية المراد العمل عليها خلال مواجهة دريمز ، بجانب توضيح بعض النقاط وعلاج الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة الذهاب.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز.

ويترأس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.