كلوب: أحب طريقة سلوت.. وهل توقع أحد أن نكون أبطالا في بداية الموسم

أجاب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على سؤال حول آرني سلوت مدرب فينورد المرشح لخلافته في تدريب الريدز.

وأعلن يورجن كلوب رحيله بنهاية الموسم عن تدريب ليفربول بعد ثمانية أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي، وقبل عام على نهاية عقده مع النادي، معللا ذلك بأن طاقته نفدت.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "آرني سلوت؟ لا أعرف أي شيء عنه. أحب الطريقة التي يلعب بها فريقه كرة القدم. إنه رجل جيد حقا. يعجبني ذلك كثيرا".

صحيفة ديلي ميل الإنجليزي ذكرت في وقت سابق، أن ليفربول سيعلن تولي آرني سلوت المدير الفني الحالي لفينورد الهولندي، الإدارة الفنية للريدز خلفا ليورجن كلوب.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيعلن تولي سلوت قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وتابع مدرب ليفربول "لا أتذكر أنني شعرت بخيبة أمل أو إحباط بعد مباراة كما كنت بعد مباراة إيفرتون. خسرنا كل المعارك الحاسمة على أرض الملعب".

وفاز إيفرتون على ليفربول بهدفين دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل كلوب"لا أتوقع أن يخسر أرسنال وسيتي مباراتين. إذا فعلوا ذلك، فالأمر سيكون سخيفا إذا لم نكن موجودين "

"هل توقع أحد أن نكون أبطالا في بداية الموسم؟ لا. لكن الأمور تطورت بهذه الطريقة".

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام غدا السبت ضمن الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وابتعد ليفربول عن صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال ومانشستر سيتي.