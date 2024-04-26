اسكواش - نوران لـ في الجول: الإصابة لم تعطلني وتفكيري سيختلف في بطولة العالم.. وموقف الأولمبياد

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 13:14

كتب : محمد سمير

نوران جوهر - اسكواش

وصلت نوران جوهر إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للمرة الخامسة على التوالي.

وكانت نوران قد حققت لقب الجونة للاسكواش مرة واحدة في نسخة العام الماضي.

وتعود نوران للمشاركة في البطولات بعد فترة غياب بسبب الإصابة ونجحت في تحقيق لقب بطولة بلاك بول الأسبوع الماضي قبل أن تخوض بطولة الجونة حاليا.

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وقالت نوران جوهر لـ FilGoal.com: "الإصابة لم تعطلني، ربما تراجعت في التصنيف للمركز الثالث ولكن فارق قليل وهذا معناه أنني حققت نتائج جيدة الموسم الماضي ساعدتني في هذه النقاط".

وتابعت "سعيدة بالوصول لنهائي الجونة للمرة الخامسة على التوالي، رغم تتويجي بها لأول مرة العام الماضي، ولم أكن أعلم تواجدي في النهائي للمرة الخامسة".

وشددت نوران "لا أركز في الأرقام وأدخل كل مباراة بهدف تحقيق لقبها".

أما عن بطولة العالم فأوضحت "بالنسبة لي بطولة الجونة مهمة وهي استعداد جيد للبطولة الأكبر وهي بطولة العالم الأسبوع المقبل".

وكشفت نوران "لن أفكر في رغبتي الفوز ببطولة العالم وسأدخل بتفكير مختلف نوعا ما لتفادي خسارة آخر 3 نهائيات، حتى لا أتعرض لضغط زائد".

وكانت نوران قد وصلت إلى نهائي آخر ثلاث نسخ أقيمت.

وواصلت "لم نعلم حتى الآن آلية التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 ولكن بالتأكيد سيكون عدد محدد".

وأضافت "يتبقى أربع سنوات والأمر ليس بعيدا ولكن في الوقت نفسه لا يزال هناك متسع من الوقت وسيتم التحضير له، وما نعلمه أن المشاركة ستكون على المستوى الفردي فقط".

واختتمت نوران تصريحاتها "أتمنى تتويج زياد بميدالية أولمبية 2024 أولا ثم نتوج سويا في 2028 ونحقق لمصر 3 ميداليات".

نوران جوهر متزوجة من زياد السيسي بطل السلاح وصاحب البرونزية التاريخية في بطولة العالم.

اسكواش نوران جوهر
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